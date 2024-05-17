«Пришлось ждать не одну и не две минуты». Шойгу не хотели пускать на переговоры Путина и Си Цзиньпина

Шойгу не смог с первого раза попасть на переговоры Путина и Си Цзиньпина в Китае

Секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу не сразу пустили на переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Доме народных собраний (парламент) в Пекине. О произошедшей заминке стало известно корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову.

Шойгу прибыл в Пекин с президентом и другими российскими министрами 16 мая. При этом в Дом народных собраний его сперва вообще не хотели пускать. Как уточняет «Коммерсантъ», организаторам не понравился его значок, дающий право на проход, когда речь идет о членах делегации.

И секретарю Совбеза пришлось ждать не одну и не две минуты, прежде чем вопрос все-таки решился в его пользу, а до этого он пропустил, стоя у двери, не меньше десяти коллег по цеху Андрей Колесников корреспондент «Коммерсанта»

Шойгу сидел по левую руку от Путина

Как пишет корреспондент, на переговорах в узком составе бывший министр обороны сидел по левую руку от главы государства, а по правую — глава МИД Сергей Лавров. В то же время на расширенном заседании Шойгу вообще не было.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Также отмечается, что в шеренге, которая должна была приветствовать президента России и председателя КНР, Шойгу пришлось уступить первое место Лаврову, а глава Минобороны Андрей Белоусов переместился в центр шеренги. В самом же конце встречи, в зале, где Путин и Си Цзиньпин должны были сделать заявление для прессы, остались только два свободных места с табличками, на которых были фамилии «Белоусов» и «Шойгу». Белоусов к тому времени вышел и не вернулся, Шойгу не пришел, уточняет Колесников.

Путин приехал в Китай вечером в пятницу, 15 мая. Это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания. Визит пройдет в два этапа: 16 мая Путин провел в Пекине, а 17 мая посетит Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян.

Шойгу впервые высказался о новой работе

Как Шойгу заявил журналисту Павлу Зарубину после смены должности, главной задачей на посту секретаря Совета безопасности для него остается спецоперация — производство боеприпасов, вооружение и военная техника.

Входим в новую профессию Сергей Шойгу секретарь Совбеза России

Объясняя отставку Шойгу и назначение на должность министра обороны Андрея Белоусова, президент Владимир Путин говорил, что это связано с возросшими расходами на оборону и безопасность, которые в этом году составили около 8,7 процента ВВП. Глава государства также отметил, что Белоусов прекрасно понимает, как вписать экономику всего силового блока и Минобороны в общую экономику страны. «Это чрезвычайно важная вещь», — подытожил глава государства.