«На всех направлениях идет наступление». Шойгу рассказал о ситуации в зоне СВО и своих задачах на новом посту

Шойгу обозначил СВО своей главной задачей на посту секретаря Совбеза

На всех направлениях специальной военной операции (СВО) идет наступление российских Вооруженных сил (ВС). О ситуации и своих задачах на посту секретаря Совета безопасности рассказал бывший министр обороны Сергей Шойгу.

В комментарии телеведущему Павлу Зарубину Шойгу заявил, что главной задачей для него остается спецоперация — производство боеприпасов, вооружение и военная техника. Оценивая ситуацию в зоне СВО, он отметил, что Российская армия успешно наступает.

Идет довольно неплохо, я надеюсь на то, что и дальше будет такое же движение. Созданы для этого определенные резервы: и по людям, и по технике, и по боеприпасам Сергей Шойгу секретарь Совета безопасности

Говоря с журналистом о смене должности, Шойгу подчеркнул, что «входит в новую профессию».

На Украине назвали сроки нового наступления России

Как спрогнозировал бывший заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко, ВС России могут начать второй этап наступления в конце мая. По словам генерала, сейчас Российская армия занимается активной работой — готовит резервы, обеспечивает их оружием и техникой, а также формирует новые группировки.

«Если это удастся им, тогда можно говорить о возможности второго этапа их наступления, о котором говорил наш президент», — заявил Романенко.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главком ВСУ Александр Сырский между тем констатировал, что ситуация на фронте обострилась. В конце апреля он признал отступление украинской армии из населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка близ Авдеевки. По его словам, наиболее сложная ситуация складывается на покровском и кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Помимо этого, он отметил напряженную для украинской армии ситуацию близ Часова Яра, в Запорожской и Херсонской областях и на купянском направлении.

Российский полковник заявил об угрозе двух котлов для ВСУ

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал слова депутата Верховной Рады Евгения Шевченко о том, что российские войска готовят одновременно два котла для ВСУ. Первый — со стороны Белгородской области на Харьков и далее на Днепропетровск, второй — в направлении Донецка через Часов Яр. «Ситуация на фронте показывает, что мы плавными ударами пытаемся обойти противника, тем самым пытаясь создать ему трудности в получении боеприпасов, пополнении личного состава. А там, возможно, и котлы образуются», — сказал полковник.

Сложная ситуация для ВСУ складывается и в районе Купянска Харьковской области. Генштаб ВСУ объявил об отходе войск из сел в этом районе. Сообщается о боях, идущих близ сел в Купянском районе, а также расположенных на территории Луганской народной республики. Сражения ведутся в направлениях Кисловка — Ивановка, Котляровка — Песчаное, Куземовка — Стельмаховка и Ковалевка — Новоегоровка. По данным Генштаба, в отдельных районах из-за интенсивного огня противника украинские подразделения были вынуждены «перегруппироваться на более выгодные позиции».

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, пояснил, что наступление российских военных в Харьковской области позволит создать санитарную зону, а также отбросить украинские силы от границ Белгородской области.