Шойгу рассказал о ситуации в зоне СВО

Экс-министр обороны Шойгу: на всех направлениях СВО Россия ведет наступление

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на всех направлениях боевых действий идет наступление Вооруженных сил (ВС) России, заявил секретарь Совбеза, экс-министр обороны Сергей Шойгу. Его комментарий публикует журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Сейчас (...) на всех направлениях идет наступление, и идет довольно неплохо. Я надеюсь на то, что и дальше будет такое же движение создано», — сказал Шойгу.

По его словам, для этого будут созданы определенные резервы боеприпасов и техники. Шойгу, кроме того, впервые высказался о своей новой работе в Совбезе, где он будет заниматься темами поставок военнослужащим и другими вопросами, связанными со спецоперацией.

Кресло министра обороны в обновленном правительстве занял Андрей Белоусов. В старом правительстве он занимал должность первого вице-премьера — на его место в обновленном кабмине назначили главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Шойгу проработал министром обороны 12 лет. В Кремле решение о смене министра объяснили необходимостью повысить открытость военного ведомства для внедрения «всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».