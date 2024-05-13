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16:47, 13 мая 2024Бывший СССР

Российский полковник высказался об угрозе двух котлов для ВСУ

Полковник Матвийчук назвал возможной угрозу двух котлов для ВСУ

Фото: Michael Kalyanov / ТАСС

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук ответил на заявление депутата Верховной Рады Евгения Шевченко о том, что российские войска готовят одновременно два котла для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук не исключил подобный сценарий.

Ранее Шевченко заявил о подготовке российскими военными двух котлов для ВСУ. Парламентарий допустил, что удары будут происходить именно с двух сторон, согласно логике военных действий России. Первый — со стороны Белгородской области на Харьков и далее на Днепропетровск, второй — в направлении Донецка через Часов Яр, считает Шевченко.

«Ситуация на фронте показывает, что мы плавными ударами пытаемся обойти противника, тем самым пытаясь создать ему трудности в получении боеприпасов, пополнении личного состава. А там, возможно, и котлы образуются. В оперативном искусстве есть такая форма глубокого охвата с последующим окружением», — объяснил Матвийчук.

Котел — это глубокий обход противника с последующим окружением. Окружение бывает внутренним (огневой бой) и внешним (препятствование подвозу боеприпасов). Если такой маневр совершается, то, как правило, вооруженная группировка или попадает в плен, или уничтожается

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

12 мая в Киеве сообщили о сложном положении в Харьковской области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, обстановка на фронте является «обостренной». В данный момент ведутся бои в приграничных районах вдоль границы с Россией.

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подчеркивал, что из региона за двое суток были эвакуированы более четырех тысяч человек.

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      Кирилл Садовский
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