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07:07, 17 мая 2024Мир

У Шойгу возникли проблемы с допуском на переговоры Путина и Си Цзиньпина

«Ъ»: Шойгу не смог с первой попытки попасть в парламент Китая на переговоры

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Reuters

У Секретаря Совета безопасности (СБ) России Сергея Шойгу возникли проблемы с проходом в парламент КНР на переговоры президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина . Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта» («Ъ») Андрей Колесников.

Уточняется, что организаторов чем-то не устроил значок Шойгу, дающий право на проход, из-за чего его не хотели вообще пускать в Дом народных собраний. «И секретарю Совбеза пришлось ждать не одну и не две минуты, прежде чем вопрос все-таки решился в его пользу, а до этого он пропустил, стоя у двери, не меньше десяти коллег по цеху», — отметил Колесников.

Ранее журналисты заметили, что на встрече с китайскими партнерами Шойгу сидел по левую руку от Владимира Путина. По правую руку от российского лидера находился глава МИД Сергей Лавров.

Секретарь Совбеза Шойгу ранее занимал пост министра обороны России. Его кресло в обновленном правительстве занял Андрей Белоусов.

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      Марина Совина
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