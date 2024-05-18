Бакалаврам разрешили завершить учебу без перехода на новую систему

В Минобрнауки разрешили бакалаврам завершить учебу без перехода на новую систему

Обучающиеся по программе бакалавриата студенты смогут завершить учебу без перехода на новую систему образования. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки, пишет РИА Новости.

«Студентам, обучающимся по действующим в настоящее время образовательным программам, будет предоставлена возможность завершить обучение по той образовательной программе, на которую они поступили», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе также уточнили, что будет установлено соответствие действующих в настоящее время специальностей и направлений подготовки специальностям, утвержденным в рамках обновленной системы. Выпускники-бакалавры при этом смогут продолжить обучение по программам специализированного высшего образования — магистратуры.

Ранее стало известно, что полученные дипломы бакалавриата после его упразднения в России будут признаваться наравне с дипломами нового образца.

14 мая глава Минобрнауки Валерий Фальов заявил об упразднении в России понятия «бакалавриат» — это произойдет с 2025 года. Вместо него в стране появится высшее и специализированное высшее образование.