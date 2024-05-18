Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 18 мая 2024Россия

Бакалаврам разрешили завершить учебу без перехода на новую систему

В Минобрнауки разрешили бакалаврам завершить учебу без перехода на новую систему

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Обучающиеся по программе бакалавриата студенты смогут завершить учебу без перехода на новую систему образования. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки, пишет РИА Новости.

«Студентам, обучающимся по действующим в настоящее время образовательным программам, будет предоставлена возможность завершить обучение по той образовательной программе, на которую они поступили», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе также уточнили, что будет установлено соответствие действующих в настоящее время специальностей и направлений подготовки специальностям, утвержденным в рамках обновленной системы. Выпускники-бакалавры при этом смогут продолжить обучение по программам специализированного высшего образования — магистратуры.

Ранее стало известно, что полученные дипломы бакалавриата после его упразднения в России будут признаваться наравне с дипломами нового образца.

14 мая глава Минобрнауки Валерий Фальов заявил об упразднении в России понятия «бакалавриат» — это произойдет с 2025 года. Вместо него в стране появится высшее и специализированное высшее образование.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Италии обнаружили могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника. Что о нем известно?

      Худрука РАМТ Бородина экстренно госпитализировали в Москве

      В центре российского города прогремели взрывы

      В Харьковской области эвакуировали жителей приграничных районов

      В Совфеде прокомментировали запрос Киева к США на разрешение ударов по России

      Число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ в Херсонской области возросло

      Получивший тяжелую травму вратарь ЦСКА обратился к болельщикам

      Житель Курской области погиб при ударе украинского дрона

      Бакалаврам разрешили завершить учебу без перехода на новую систему

      РФ передала Китаю материалы о подрывной деятельности против двух стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше