Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:01, 18 мая 2024Россия

Дипломы бакалавриата будут признаваться наравне с дипломами нового образца

Минобрнауки: дипломы бакалавриата приравняют к дипломам нового образца

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полученные дипломы бакалавриата после его упразднения в России будут признаваться наравне с дипломами нового образца. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки, пишет РИА Новости.

«Поскольку диплом — это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации, изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на их значимость — бакалаврские дипломы будут признаваться наряду с дипломами нового образца», — заявили в ведомстве.

14 мая глава Минобрнауки Валерий Фальов заявил об упразднении в России понятия «бакалавриат» — это произойдет с 2025 года. Вместо него в стране появится высшее и специализированное высшее образование.

В июне 2022 года все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате. Впоследствии президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Круглосуточная раздача повесток и ограничение консульских услуг. На Украине вступил в силу закон о мобилизации

      Дипломы бакалавриата будут признаваться наравне с дипломами нового образца

      Часть эстафеты олимпийского огня Игр-2024 отменили

      Зеленский назвал число систем имеющихся у Украины ПВО недостаточным

      В Москве задержали пристававшего к школьницам педофила

      В Белгороде объявлена ракетная опасность

      Россия согласилась нарастить поставки сахара в одну страну

      Объект энергетической инфраструктуры под Полтавой получил повреждения

      Передача россиянина помогла «Далласу» выйти в полуфинал Кубка Стэнли

      Володин заявил о введении Евросоюзом цензуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше