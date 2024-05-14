Фальков заявил об упразднении в России понятия «бакалавр»

Фальков заявил, что с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр»

В России с 2025 года из-за повсеместного внедрения новой системы высшего образования упразднят понятие «бакалавр». Об этом заявил кандидат на должность министра науки и высшего образования Валерий Фальков, слова которого приводит ТАСС.

Фальков объявил это во время выступления на пленарном заседании Государственной Думы.

«В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр". Это будет высшее образование и специализированное высшее образование», — пояснил он.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что в российских вузах новую систему высшего образования внедрят с 1 сентября 2025 года. «К этому моменту должен быть разработан не только новый макет, но и на основании этого макета утверждены новые федеральные образовательные стандарты», — сказал заместитель министра.