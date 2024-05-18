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15:23, 18 мая 2024Мир

Францию попросили не применять насилие в Новой Каледонии

Захарова призвала Францию не применять насилие к протестующим в Новой Каледонии

Фото: Lilou Garrido Navarro Kherachi / Reuters

Россия попросила Францию не применять насилие к протестующим в Новой Каледонии. С таким призывом в официальном комментарии, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России, выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Призываем Париж воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих, обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии и других подконтрольных ему заморских территорий», — отметила Захарова.

Она добавила, что события в регионе стали следствием давних противоречий, а также растущей неудовлетворенности своим положением, возникшей у канаков — коренных жителей Новой Каледонии. По мнению Захарова, причиной развивающегося конфликта стала попытка Парижа подорвать позиции сторонников независимости.

«Рассматриваем общественно-политический кризис в Новой Каледонии как результат незавершенности процесса ее деколонизации и очередное подтверждение того, что политика Франции в отношении ее бывших колоний, переименованных в заморские территории, заходит в тупик», — констатировала Захаров, обвинив Францию в попытках вмешательства во внутренние дела других своих бывших колоний по всему миру.

Тем временем прокуратура Франции начала расследование против зачинщиков беспорядков в Новой Каледонии, являющейся одним из ключевых французских владений в Тихом океане. Оно ведется по фактам «преступного сговора, кражи, нанесения ущерба в составе организованной банды, создания группы с целью совершения насилия или нанесения ущерба».

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      Олег Давыдов
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