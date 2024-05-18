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22:59, 18 мая 2024Мир

Госдеп отказался комментировать новые санкции против российских СМИ

Госдеп отказался отвечать на вопрос про новые санкции против российских СМИ

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Госдеп США отказался отвечать на вопрос РИА Новости про возможность введения новых санкций против российских СМИ.

В ведомстве перенаправили вопрос агентства в Евросоюз, которые недавно ввели запрет на вещание «Известий», «Российской газеты», портала Voice of Europe, а также самих РИА Новости.

Заявление Совета Европы об ограничениях против четырех российских СМИ было опубликовано 17 мая. Организация обвинила Россию в проведении международной кампании, сопровождающейся манипулированием информацией. Эта работа, по мнению чиновников ЕС, направлена не только против Украины, но и против европейских граждан и партий.

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев расценил запрет как стремление Запада продолжать давление на Москву и Минск.

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      Сергей Грехов
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