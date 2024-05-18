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17:02, 18 мая 2024Россия

В запрете российских СМИ в ЕС увидели давление на Москву и Минск

Госсекретарь СГ Мезенцев: запрет российских СМИ подтверждает курс ЕС на давление

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Запрет на вещание российских СМИ в странах Евросоюза свидетельствует о стремлении Запада продолжать давление на Москву и Минск. Об этом РИА Новости заявил Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

«Решение о запрете для российских СМИ предоставлять свою оценку, свою информацию, контент, принятое нашими недоброжелателями на Западе, только подтверждает слабость их позиции, заданность курса на продолжение давления на Россию и Беларусь, которому нет никаких правовых оснований», — констатировал Мезенцев.

Он добавил, что Москва и Минск могут отреагировать на это еще большим вниманием к союзной повестке, а также объективным отношением к происходящим в Европе событиям. При этом Мезенцев не видит в создаваемом в Союзном государстве медиахолдинге ответа на давление, так как он не может быть связан с «сиюминутными конъюнктурными шагами западников».

Ранее Евросоюз запретил вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и портала Voice of Europe (VE). Саму Россию Совет Европы обвинил в проведении международной кампании, сопровождающейся манипулированием информацией. Эта работа, по мнению чиновников ЕС, направлена не только против Украины, но и против европейских граждан и партий.

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      Олег Давыдов
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