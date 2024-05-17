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15:30, 17 мая 2024Интернет и СМИ

Евросоюз запретил вещание нескольких российских медиа

Евросоюз запретил вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и VE

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Евросоюз запретил вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и портала Voice of Europe (VE). Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет принял решение приостановить вещание в Евросоюзе еще четырех СМИ, которые распространяют и поддерживают российскую пропаганду. Эти средства массовой информации находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что эти медиа ограничиваются исключительно в вещании. Их сотрудники смогут продолжать работу на территории ЕС, в том числе брать интервью и проводить исследования.

Россию Совет Европы обвинил в проведении международной кампании, сопровождающейся манипулированием информацией. Эта работа, по мнению чиновников ЕС, направлена не только против Украины, но и против европейских граждан и партий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила болезненным ответом на притеснение российских СМИ. Она заявила, что в этом случае западным журналистам «придется также ощутить ответные меры».

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      Олег Давыдов
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