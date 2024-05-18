Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:16, 18 мая 2024Мир

Над Рейхстагом 9 мая запустили дрон с флагом России

Tagesspiegel: над Рейхстагом в Германии дроном подняли флаг России

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Берлине 9 мая неизвестный мужчина запустил над Рейхстагом дрон с прикрепленным к нему российским флагом и четырьмя георгиевскими ленточками. Об инциденте пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на немецкую полицию.

Беспилотник пролетел над восточной стороной здания Рейхстага на высоте около 20 метров. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на месте инцидента. Полиция столицы Германии начала расследование уголовного дела по статье о нарушении закона о воздушном движении. Дрон и символику конфисковали, в Бундестаге событие пока не комментировали.

По данным журналистов, запуск осуществил переехавший в Германию из Одессы 41-летний мужчина, заявлявший о наличии украинцев, являющихся сторонниками единства с Россией.

Отмечается, что вокруг здания Рейхстага в Берлине действует бесполетная зона радиусом более 5 км. Дронам разрешено летать там только при наличии специального разрешения. Нарушение данного правила может повлечь за собой юридические последствия.

В 2024 году власти Берлина запретили использовать на празднованиях 8 и 9 мая символику, связанную с Великой Отечественной войной, Россией и СССР. В МИД РФ назвали такое решение кощунственным и призвали его отменить.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Полетели над Рейхстагом, ребяточки!» Украинец запустил дрон с российским флагом в Берлине

      Президент Болгарии назвал невозможной победу над Россией

      Участник СВО пытался задушить 12-летнюю девочку

      Марки с ароматом багета появились во Франции

      Экс-главком НАТО указал на неожиданную угрозу США

      Опубликовано видео удара по крупному логистическому центру ВСУ под Одессой

      Пытавшегося примкнуть к ВСУ российского тракториста приговорили к тюрьме

      Раскрыты причины усиленной мобилизации на Украине

      В МВД Киргизии опровергли наличие погибших в ходе беспорядков в Бишкеке

      «Байер» установил рекорд чемпионата Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше