Над Рейхстагом 9 мая запустили дрон с флагом России

Tagesspiegel: над Рейхстагом в Германии дроном подняли флаг России

В Берлине 9 мая неизвестный мужчина запустил над Рейхстагом дрон с прикрепленным к нему российским флагом и четырьмя георгиевскими ленточками. Об инциденте пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на немецкую полицию.

Беспилотник пролетел над восточной стороной здания Рейхстага на высоте около 20 метров. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на месте инцидента. Полиция столицы Германии начала расследование уголовного дела по статье о нарушении закона о воздушном движении. Дрон и символику конфисковали, в Бундестаге событие пока не комментировали.

По данным журналистов, запуск осуществил переехавший в Германию из Одессы 41-летний мужчина, заявлявший о наличии украинцев, являющихся сторонниками единства с Россией.

Отмечается, что вокруг здания Рейхстага в Берлине действует бесполетная зона радиусом более 5 км. Дронам разрешено летать там только при наличии специального разрешения. Нарушение данного правила может повлечь за собой юридические последствия.

В 2024 году власти Берлина запретили использовать на празднованиях 8 и 9 мая символику, связанную с Великой Отечественной войной, Россией и СССР. В МИД РФ назвали такое решение кощунственным и призвали его отменить.