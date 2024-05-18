Президент Болгарии назвал невозможной победу над Россией

Президент Болгарии Радев призвал не отправлять оружие на Украину

Президент Болгарии Румен Радев назвал невозможной победу над Россией. Об этом сообщает болгарский портал «Факти.бг».

Он назвал опасной ситуацию, в которой «мирные голоса встречают выстрелами» и указал на то, что покушение на премьера Словакии Фицо свидетельствует о нетерпимости и ненависти. «Я давно предупреждал, что эта война будет разрастаться, но в европейских обществах неприемлемо насаждать нетерпимость к иностранным мнением и ненависть. Недопустимо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственно возможное решение», — считает Радев.

Президент добавил, что кровопролитие всегда начинается с милитаристских призывов, которым нет места в Европе. Он призвал не отправлять оружие на Украину, поскольку с оружием или без, по его мнению, результат будет одним. «Если эта война не закончится, Украина будет демографически опустошена, с полностью разрушенными инфраструктурой и промышленностью. Это будет иметь крайне серьезные последствия не только для Украины, но и для Европы», — заключил он.

В июле 2023 года Болгария отказалась помогать Украине оружием. «А я сказал ему откровенно, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, не хватит», — прокомментировал это президент Украины Владимир Зеленский.