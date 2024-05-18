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20:32, 18 мая 2024Мир

Президент Болгарии назвал невозможной победу над Россией

Президент Болгарии Радев призвал не отправлять оружие на Украину

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Президент Болгарии Румен Радев назвал невозможной победу над Россией. Об этом сообщает болгарский портал «Факти.бг».

Он назвал опасной ситуацию, в которой «мирные голоса встречают выстрелами» и указал на то, что покушение на премьера Словакии Фицо свидетельствует о нетерпимости и ненависти. «Я давно предупреждал, что эта война будет разрастаться, но в европейских обществах неприемлемо насаждать нетерпимость к иностранным мнением и ненависть. Недопустимо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственно возможное решение», — считает Радев.

Президент добавил, что кровопролитие всегда начинается с милитаристских призывов, которым нет места в Европе. Он призвал не отправлять оружие на Украину, поскольку с оружием или без, по его мнению, результат будет одним. «Если эта война не закончится, Украина будет демографически опустошена, с полностью разрушенными инфраструктурой и промышленностью. Это будет иметь крайне серьезные последствия не только для Украины, но и для Европы», — заключил он.

В июле 2023 года Болгария отказалась помогать Украине оружием. «А я сказал ему откровенно, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, не хватит», — прокомментировал это президент Украины Владимир Зеленский.

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      Александра Лисица
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