Путин и Си Цзиньпин обсудили инициативу Пекина по глобальной безопасности

Глава МИД Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсудили инициативу Пекина по безопасности

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили инициативу Пекина по глобальной безопасности. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

Лавров отметил, что инициатива обсуждалась в разных форматах: и в рамках состава делегаций и на встрече в узком составе лидеров один на один. «Мы видим большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи об обеспечении глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без всякого евроатлантического налета», — заявил министр.

Глава МИД подчеркнул, что Москва остается открытой к переговорам с Западом, в том числе к обсуждению вопросов безопасности и стратегической стабильности. При этом он уточнил, что диалог должен вестись не с «позиции силы» и «собственной исключительности», а на равных и «при уважении интересов друг друга».

Ранее президент России заявил, что вопрос мирной конференции по Украине в Швейцарии обсуждался в ходе переговоров с председателем КНР.

Российский лидер прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания.