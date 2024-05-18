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22:37, 18 мая 2024Мир

Боевики в Сирии решили ударить по сирийским и российским позициям

ЦПВС: боевики в Сирии готовят удар по российским позициям с применением БПЛА

Фото: Vadim Savitsky / Global Look Press

Группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация признана террористической и запрещена в РФ) решила нанести удары по пунктам дислокации российских и сирийских войск. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов, пишет РИА Новости.

Как отметил военный, российская и сирийская стороны приняли меры по недопущению провокаций.

«Боевики в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара осуществляют подготовку к нанесению ударов с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — указал Попов.

Ранее ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур в провинции Хомс в Сирии.

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      Марина Совина
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