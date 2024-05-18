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01:05, 18 мая 2024Мир

Трамп предложил Байдену провести дебаты кандидатов в вице-президенты

Трамп предложил Байдену провести дебаты кандидатов в вице-президенты США
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Steven Hirsch / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп предложил действующему американскому лидеру Джо Байдену провести дебаты кандидатов в вице-президенты страны. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что «от лица будущего вице-президента США», которого он пока не выбрал, он принимает приглашение телеканала Fox о проведении вице-президентских дебатов. Он призвал организовать встречу в университете штата Виргиния.

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«Дату предстоит утвердить. Я призываю вице-президента Камалу Харрис согласиться на это», — отметил он.

Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме. «В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» — пригласил политика Трамп. В ответ Байден попросил организовать эту встречу.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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