Трамп предложил Байдену провести дебаты кандидатов в вице-президенты США

Экс-президент США Дональд Трамп предложил действующему американскому лидеру Джо Байдену провести дебаты кандидатов в вице-президенты страны. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что «от лица будущего вице-президента США», которого он пока не выбрал, он принимает приглашение телеканала Fox о проведении вице-президентских дебатов. Он призвал организовать встречу в университете штата Виргиния.

«Дату предстоит утвердить. Я призываю вице-президента Камалу Харрис согласиться на это», — отметил он.

Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме. «В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» — пригласил политика Трамп. В ответ Байден попросил организовать эту встречу.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

