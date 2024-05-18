В Белом доме отказались анонсировать возможную поездку Байдена в Швейцарию

В Белом доме не уточнили, поедет ли Байден на встречу по Украине в Швейцарии

В Белом доме пока не уточняют, планирует ли президент Соединенных Штатов Джо Байден принять участие в конференции по Украине, которая состоится летом этого года в Швейцарии. На это указал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, пишет РИА Новости.

«На этот счет мне нечего сказать применительно к его графику», — отметил он, когда у него поинтересовались, поедет ли Байден на упомянутую встречу.

Напомним, в Белом доме и ранее отказывались пояснять, собирается ли Байден участвовать в конференции в Швейцарии, предлагая ждать дальнейшего развития событий.

Международная мирная конференции по Украине пройдет 15-16 июня. В МИД Швейцарии ранее заявили о бессмысленности мирного процесса без участия России. Кроме того, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук называл «формулу мира» Владимира Зеленского формулой ядерной войны.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведет тайных переговоров с Россией. По его мнению, цель подобных слухов — уменьшение числа участников мирного саммита по Украине в Швейцарии.

