В День Победы над Рейхстагом запустили дрон с флагом России

Дрон с прикрепленным к нему российским флагом запустили над Рейхстагом 9 мая

В Берлине расследуют уголовное дело о нарушении закона о воздушном движении, связанное с запуском в День Победы над Рейхстагом дрона с прикрепленным к нему российским флагом и четырьмя георгиевскими ленточками. Об этом со ссылкой на немецкие СМИ сообщает ТАСС.

Отмечается, что БПЛА пролетел над восточной стороной здания на высоте примерно 20 метров, нарушив правила бесполетной зоны, действующие в столице ФРГ. Хотя инцидент произошел еще 9 мая, полиция начала расследование только сейчас. Дрон и символику конфисковали, в Бундестаге событие пока не комментировали.

По данным журналистов, запуск осуществил переехавший в Германию из Одессы 41-летний мужчина, заявлявший о наличии украинцев, являющихся сторонниками единства с Россией.

В 2024 году власти Берлина запретили использовать на празднованиях 8 и 9 мая символику, связанную с Великой Отечественной войной, Россией и СССР. В МИД РФ назвали такое решение кощунственным и призвали его отменить.