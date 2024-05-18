В США раскритиковали Блинкена после его заявления о России

Подполковник Дэвис: Блинкен неадекватен, если верит в победу Запада над Россией

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал заявление госсекретаря страны Энтони Блинкена об Украине и России. Об этом военный высказался на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Дэвис напомнил, что Блинкен утверждал, что вместе западными странами Украина сможет одержать победу над Россией. Подполковник подчеркнул, что американский госсекретарь либо лжец, либо неадекватен и не может выполнять свои должностные обязанности. Дэвис также назвал чепухой заявления Блинкена и отметил, что Россия становится сильнее.

«Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на ежедневные тактические операции, а затем вы также можете посмотреть на то, о чем мы также говорили, — на фундаментальные основы боевой мощи, и все складывается в пользу России», — заключил военный.

Ранее Дэвис назвал поведение Блинкена странным. 14 мая в перерыве между переговорами с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Блинкен сходил в киевский бар, где сыграл на гитаре вместе с местной группой.