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07:30, 18 мая 2024Мир

Захарова осудила решение Германии закрыть дело инспектора ВВС по утечке

Захарова назвала закрытие дела инспектора ВВС ФРГ отказом от реальных действий
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС Инго Герхартца, обсуждавшего удары по Крымскому мосту. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова осудила решение Германии закрыть дело инспектора ВВС по утечке и назвала его сознательным отказом от реальных действий в пользу «политической болтовни, дезинформации и, как результат, сокрытия истины».

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«В общем, делают все возможное, чтобы повлиять в нужном им ключе на общественное мнение и настроить его против России», — отметила она.

1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченной беседы высокопоставленных немецких военных, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. 7 мая стало известно, что расследование по этому делу закрыли.

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      Марина Совина
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