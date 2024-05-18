Житель Курской области погиб при ударе украинского дрона

Один человек погиб, второй ранен при атаке дрона ВСУ в Курской области

Один человек погиб, второй ранен в результате атаки украинского дрона на машину коммунального предприятия в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

Инцидент произошел в деревне Городище Рыльского района региона, написал руководитель. Он уточнил, что одного из пострадавших спасти не удалось, а другой получил осколочное ранение и будет госпитализирован в районную больницу.

На этой неделе при ударе беспилотника ВСУ в другом районе Курской области, Глушковском, также погибла женщина. Отмечалось, что взрывные устройства были сброшены на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи, в результате чего еще четыре человека получили ранения.

По словам президента России Владимира Путина, украинская сторона продолжает обстреливать жилые кварталы приграничных территорий РФ. «Я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону», — сказал глава государства 17 мая.