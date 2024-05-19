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01:39, 19 мая 2024Мир

Премьер Эстонии заявила о страхе поддерживать Украину

Премьер Эстонии Каллас заявила, что поддержке Украины мешает страх
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что полной поддержке Украины Западом мешают страхи, пишет РБК со ссылкой на BNS.

Политик призвала при оказании помощи Киеву «действовать решительно» и не попасться «в ловушку страха». «У стран есть разные страхи, будь то страх перед ядерной войной, страх перед эскалацией, страх перед миграцией», — подчеркнула она.

Каллас считает, что Украина должна стать членом и ЕС, и НАТО.

Ранее глава МИД страны Маргус Цахкна заявил, что Эстония не планирует отправлять военный контингент для участия в боевых действиях на Украине.

В январе стало известно, что Украина получит более миллиарда евро от Эстонии за три года.

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      Марина Совина
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