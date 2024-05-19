Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:54, 19 мая 2024Силовые структуры

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» решили обжаловать продление ареста

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжалуют продление ареста на три месяца
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Басманный суд Москвы поступила Апелляционная жалоба на постановление о продлении на три месяца срока ареста фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных столичных судов.

Так, жалобу решили подать Джумохон Курбонов, Мухаммад Зоир Шарипзоде, Назримад Лутфуллои и Якубджон Юсуфзоде.

16 мая Басманный суд Москвы продлил до 22 августа меру пресечения в виде заключения под стражу четверым исполнителям теракта и четверым их пособникам.

Нападение на «Крокус» было совершено вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

8 мая директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что причастных к организации теракта в «Крокус Сити Холле», находящихся за рубежом, разыскивают.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет с президентом Ирана потерпел крушение в горах. Судьба политика неизвестна, связи с ним нет

      ВСУ обстреляли приграничный российский город из РСЗО

      В Киеве заявили о панике в офисе Зеленского из-за наступления РФ под Харьковом

      Стало известно о прорыве обороны ВСУ российскими военными в Запорожской области

      Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» решили обжаловать продление ареста

      Нурмагомедов присоединился к тренировочному лагерю Махачева перед боем с Порье

      Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области

      В США заявили о возможном шпионаже Китая через подводные кабели

      В Словакии проверяют версию о сообщнике стрелявшего в премьера Фицо

      Гол Роналдо принес «Ростову» победу в матче РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше