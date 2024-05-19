Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» решили обжаловать продление ареста

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжалуют продление ареста на три месяца

В Басманный суд Москвы поступила Апелляционная жалоба на постановление о продлении на три месяца срока ареста фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных столичных судов.

Так, жалобу решили подать Джумохон Курбонов, Мухаммад Зоир Шарипзоде, Назримад Лутфуллои и Якубджон Юсуфзоде.

16 мая Басманный суд Москвы продлил до 22 августа меру пресечения в виде заключения под стражу четверым исполнителям теракта и четверым их пособникам.

Нападение на «Крокус» было совершено вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

8 мая директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что причастных к организации теракта в «Крокус Сити Холле», находящихся за рубежом, разыскивают.