Поиск президента Ирана возглавил командир КСИР

Tasnim: к месту крушения вертолета главы Ирана Раиси направился командующий КСИР

К месту крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, направился командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По его данным, в районе аварии находятся высокопоставленные офицеры КСИР. Они будут отдавать распоряжения на месте происшествия для ускорения поисков, говорится в материале.

Ранее Салами опроверг сообщения о выходе на связь пассажиров вертолета президента Раиси. До этого замглавы МИД Ирана Мехди Сафари утверждал, что со спасателями связался пятничный имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем.