Капитан «Спартака» высказался об уходе из клуба

Капитан «Спартака» Джикия об уходе: если бы было предложение, точно бы остался

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об уходе из клуба по итогам сезона. Его слова в своем Telegram-канале приводит журналист Севастиан Терлецкий.

«Если бы было хоть какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Не было никакой истории про финансы или что-то еще. Тут уже что-то большее», — отметил 30-летний Джикия.

По его словам, после ухода из команды бывшего главного тренера Гильермо Абаскаля вероятность того, что он останется в «Спартаке», возросла. При этом столичный клуб не стал делать капитану предложение по новому контракту.

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона Российской премьер-лиги. Защитник пополнил состав красно-белых в 2016 году. Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.