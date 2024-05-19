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18:12, 19 мая 2024Спорт

Капитан «Спартака» высказался об уходе из клуба

Капитан «Спартака» Джикия об уходе: если бы было предложение, точно бы остался

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об уходе из клуба по итогам сезона. Его слова в своем Telegram-канале приводит журналист Севастиан Терлецкий.

«Если бы было хоть какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Не было никакой истории про финансы или что-то еще. Тут уже что-то большее», — отметил 30-летний Джикия.

По его словам, после ухода из команды бывшего главного тренера Гильермо Абаскаля вероятность того, что он останется в «Спартаке», возросла. При этом столичный клуб не стал делать капитану предложение по новому контракту.

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона Российской премьер-лиги. Защитник пополнил состав красно-белых в 2016 году. Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

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      Андрей Стрельцов
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