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13:00, 19 мая 2024Россия

Медведев раскритиковал работу YandexGPT

Медведев: сервис YandexGPT — страшный трус

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал работу YandexGPT, назвав сервис страшным трусом в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сервис не отвечает на некоторые вопросы, касающиеся расположения на территории Украины памятников лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры.

«Боятся, что мир узнает про памятники Бандере и поймёт, что на территории б. Украины нацистский политический режим? Но ведь вопрос просто о памятнике», — сообщил Медведев.

Помимо этого, как сообщил Медведев, YandexGPT не смог назвать дату принятия в США закона об изъятии российских активов и не назвал расстояние между Киевом и Белгородом, что, как считает зампредседателя совбеза сильно подрывает доверие к «Яндексу» и его продуктам.

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      Валентин Карант
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