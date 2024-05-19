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06:52, 19 мая 2024Мир

Метеорит пронесся над Португалией

Огромный метеорит пронесся в небе над Португалией

Видео: Telegram / Shot

Ярко-синий метеорит пронесся в небе над Португалией, пишет Telegram-канал Shot.

Местные жители запечатлели, как в небе появляется вспышка. Затем огромный метеорит быстро проносится над головой, и свет угасает. Как рассказали очевидцы, больше всех повезло людям из района Перу-Пиньейру — они успели снять, как небесное тело пролетело над головой.

В марте жители Дальнего Востока заметили в небе загадочный светящийся объект. Наблюдать летящий объект на небосводе могли жители Свободного, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Очевидцы обратили внимание на яркий хвост небесного тела и предположили, что это мог быть метеорит или комета.

В январе в небе над Берлином сгорел астероид Sar2736. Фрагменты небесного тела упали на территории федеральной земли Бранденбург, Германия.

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      Марина Совина
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