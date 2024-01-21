В небе над Германией сгорел астероид

Сгоревший над Берлином астероид попал на видео

В ночь на 21 января в небе над Берлином сгорел астероид Sar2736. Об этом сообщает Tagesschau.

По информации НАСА, фрагменты астероида упали в 00:32 на территории федеральной земли Бранденбург, Германия. Взрыв и падение небесного тела попали на видео. Камеры наблюдения в Лейпциге и Праге также зафиксировали светящийся огненный шар в небе.

Астрофизик из Европейского космического агентства Рихард Мойсль сообщил в разговоре с журналом Der Spiegel, что метеорит вошел в атмосферу Земли на относительно небольшой скорости — всего несколько километров в секунду. Поисковые группы отправились за фрагментами небесного тела.

Ранее ученые Университета Колорадо в Боулдере и Лаборатории реактивного движения НАСА предложили использовать прыгающие зонды для измерения гравитации на астероидах. Проект Gravity Poppers предусматривает создание группы зондов, которую выпускают на поверхность астероида, кометы или небольшой луны.