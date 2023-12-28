В НАСА предложили создать прыгающие по астероидам зонды

arXiv: В НАСА предложили проект прыгающих по астероидам зондов

Ученые Университета Колорадо в Боулдере и Лаборатории реактивного движения НАСА предложили использовать прыгающие зонды для измерения гравитации на астероидах. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Проект Gravity Poppers предусматривает создание группы зондов, которую выпускают на поверхность небольшого тела, например астероида, кометы или небольшой луны, после чего космические аппараты начинают периодически спрыгивать с нее. Затем материнский орбитальный корабль отслеживает траекторию, силу, с которой они оттолкнулись, и время их возвращения обратно на поверхность.

Исследователи рассмотрели два типа конструкции попперов: сферическую и кубическую. Они выбрали куб, в который также были встроены светодиоды, создающие источник света для отслеживания орбитальным аппаратом.

Известно три основных метода измерения гравитации малых тел — радиолокационная томография, сейсмическая визуализация и гравиметрия. Каждый из этих методов имеет недостатки, которые могут быть преодолены с помощью роя зондов.