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17:18, 19 мая 2024Мир

Нигер и США договорились о выводе американских войск

Минобороны Нигера и США договорились о выводе американских войск до 15 сентября

Фото: Carley Petesch / AP

Представители Министерств обороны Нигера и США договорились о выводе американских войск с территории страны, передает РИА Новости.

В сообщении оборонного ведомства Нигера указано, что начальник Генштаба сухопутных сил страны Мамане Сани Киау и помощник министра по специальным операциям США Кристофер Майер пришли к соглашению, что вывод американских сил из Нигера должен завершиться не позднее 15 сентября 2024 года.

Отмечено, что стороны договорились продолжить сотрудничество в представляющих общий интерес областях.

Ранее премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что действия США, направленные на подрыв отношений с Нигером, в итоге привели к выводу американских войск из страны.

Он добавил, что США угрожали Нигеру санкциями в случае предоставления Ирану доступа к урановым месторождениям. По словам Зейна, американские войска не смогли оправдать свое присутствие в Нигере, так как не вели обещанную борьбу с терроризмом.

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      Валентин Карант
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