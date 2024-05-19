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11:27, 19 мая 2024Наука и техника

Россия создаст следующее поколение системы ПРО

«Звезда»: в России создадут следующее поколение системы ПРО

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В России ведутся работы по созданию следующего поколения системы противоракетной обороны (ПРО) с новыми системами вооружения. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил главный конструктор командного пункта системы ПРО.

«Есть идеи, как продолжить, как придать системе новое развитие, использовать новые образцы вооружения. это все прорабатывается и мы надеемся, что в ближайшее время вы увидите продолжение наших систем», — сказал журналисту телеканала специалист.

Издание из соображений секретности на назвало имя конструктора и не показало его лицо.

В октябре 2023-го военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что российские системы противовоздушной обороны С-400 и С-500 являются самыми перспективными в мире ввиду их большей маневренности и способности противостоять всем современным, высокотехнологичным вооружениям.

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      Иван Потапов
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