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08:02, 6 октября 2023Наука и техника

Названа самая перспективная в мире система ПВО

Полковник Матвийчук назвал российскую ПВО самой перспективной в мире

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и С-500 являются самыми перспективными в мире ввиду их большей маневренности и способности противостоять всем современным, высокотехнологичным вооружениям. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Американцы строят свою противовоздушную оборону на системе Patriot. Она предназначена для контроля воздушного пространства и борьбы со всеми типами воздушных объектов, в том числе, космического базирования. Но последние события на Украине показали, что это очень громоздкая система, что там очень длительный процесс выполнения боевых задач. Patriot не успевает реагировать на наши "Авангарды" и "Кинжалы"», — сказал Матвийчук.

Крайне успешным, по его словам, оказался «железный купол» Израиля. Он эффективно выполняет все задачи по защите воздушного пространства, но в условиях применения против страны низкотехнологичных ракетных систем.

«Самой перспективной системой ПВО сегодня считается российская С-400 или С-500. Их преимущество в том, что они более подвижны, более маневренные. Они рассчитаны на существующие современные системы военно-космического нападения, которые могут находиться на вооружении стран НАТО», — заключил военный.

Ранее стало известно, что Украина рассчитывает производить совместно с США системы ПВО, работа в этом направлении уже начата. Об этом сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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