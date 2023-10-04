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22:48, 4 октября 2023Мир

Стало известно о планах Украины и США совместно производить системы ПВО

New Voice: Украина и США захотели совместно производить системы ПВО

Фото: Reuters

Украина рассчитывает производить совместно с США системы противовоздушной обороны (ПВО), работа в этом направлении уже начата. Об этом сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Его слова приводит украинское издание New Voice.

Отмечается, что во время визита в США украинская сторона получила не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО.

Министр уточнил, что первые результаты этого производства появятся уже к концу 2023 года, однако раскрывать детали не стал.

Ранее в глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале выпуска снарядов натовского калибра. Кроме того, дипломат рассказал о налаженном производстве морских дронов и беспилотников большой дальности.

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    Екатерина Подвигина
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