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16:14, 19 мая 2024Спорт

«Спартак» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Рубин» со счетом 3:1 в матче РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1. На 20-й минуте счет открыл полузащитник Тео Бонгонда. Через восемь минут преимущество команды увеличил хавбек Роман Зобнин. На 63-й минуте еще один мяч забил полузащитник Кристофер Мартинс Перейра. На 77-й минуте отставание казанцев сократил нападающий Мирлинд Даку.

Таким образом, после 29 матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. «Рубин» располагается на седьмом месте, имея в активе 41 очко. Лидирует московское «Динамо» с 56 очками.

В следующем матче «Рубин» примет «Сочи», а «Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом». Обе встречи пройдут 25 мая.

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      Анастасия Борисова
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