Трамп заявил о низком интеллекте Байдена

Дональд Трамп назвал Джо Байдена человеком с низким IQ

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий лидер страны Джо Байден обладает низким показателем IQ. Об этом передает ТАСС.

На ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации в Далласе в штате Техас Трамп назвал Байдена человеком с низким интеллектом.

«Только подумайте, наш президент — человек с низким IQ, и ему приходится иметь дело с председателем (КНР) Си (Цзиньпином), с (президентом России Владимиром — прим. «Ленты.ру») Путиным», — подчеркнул экс-лидер страны.

Политик вновь добавил, что Байден является «худшим президентом» в американской истории.

Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме. «В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» — пригласил политика Трамп. В ответ Байден попросил организовать эту встречу.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.