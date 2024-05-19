Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:56, 19 мая 2024Экономика

В крупных городах России подорожала аренда однокомнатных квартир

«Мир квартир»: аренда однокомнатных квартир подорожала в 44 крупных городах РФ
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В апреле эксперты заметили подорожание однокомнатных квартир в 44 крупных городах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис объявлений «Мир квартир».

Уточняется, что наиболее сильный прирост цен произошел в Чите (13 процентов), Грозном (12 процентов), Сочи (10 процентов), Ульяновске (9 процентов) и Саранске (8 процентов). Однако в 25 городах замечено снижение цен. Среди них Новосибирск (11 процентов), Киров (11 процентов) и Белгород (8 процентов).

Кроме того, в Москве аренда «однушки» подешевела на 0,8 процента, в Подмосковье — на 0,7 процента, в Санкт-Петербурге — на 1,6 процента. В среднем аренда однокомнатных квартир в крупных городах России выросла на 1 процент, до 21,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее в Москомэкспертизе решили отказаться от строительства в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадратов». Риелторы подтверждают, что такой метраж не обеспечивает достаточных условий для комфортного проживания.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку

      «Спартак» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

      Невозможность ВСУ сдержать наступление ВС России под Харьковом объяснили

      Российские военные уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию на Украине

      Политолог объяснил ситуацию вокруг легитимности Зеленского

      В крупных городах России подорожала аренда однокомнатных квартир

      Названы последствия уничтожения крупнейшей газокомпрессорной станции Украины

      В ДР Конго ликвидировали лидера мятежников

      В Харькове произошла серия взрывов

      В США рассказали о безразличии Вашингтона к судьбе Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше