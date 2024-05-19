В Севастополе повреждены несколько домов в результате ночной атаки ВСУ

Губернатор Развожаев: при ночной атаке ВСУ повреждены дома в Севастополе

Несколько домов в Севастополе были повреждены в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В городе повреждены несколько жилых домов. Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба», — написал Развожаев.

Он отметил, что сотрудники Спасательной службы Севастополя и пиротехники обследовали и убрали практически все упавшие осколки и суббоеприпасы для их дальнейшего уничтожения.

Ранее стало известно, что повреждений гражданской инфраструктуры при ракетной атаке ВСУ по Севастополю не зафиксировано.