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13:38, 19 мая 2024Россия

В Севастополе повреждены несколько домов в результате ночной атаки ВСУ

Губернатор Развожаев: при ночной атаке ВСУ повреждены дома в Севастополе

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Несколько домов в Севастополе были повреждены в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В городе повреждены несколько жилых домов. Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба», — написал Развожаев.

Он отметил, что сотрудники Спасательной службы Севастополя и пиротехники обследовали и убрали практически все упавшие осколки и суббоеприпасы для их дальнейшего уничтожения.

Ранее стало известно, что повреждений гражданской инфраструктуры при ракетной атаке ВСУ по Севастополю не зафиксировано.

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      Валентин Карант
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