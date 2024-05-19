Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:03, 19 мая 2024Россия

В Севастополе оценили ущерб от атаки ВСУ

Развожаев: атака на Севастополь не затронула инфраструктуру

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Повреждений гражданской инфраструктуры при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю не зафиксировано. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано», — оценил он ущерб.

18 мая в Севастополе произошло массовое отключение света. Развозжаев пояснил, что ситуация обусловлена аварией на сетях «Крымэнерго» в районе Бахчисарая. Губернатор попросил жителей города сохранять спокойствие и отметил, что электричество планируется снова включить в течение часа.

17 мая в Севастополе произошло частичное отключение света после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО ликвидировали одного из лучших украинских летчиков. Чем он был известен?

      В США заявили о неготовности ВСУ к наступлению России

      В Севастополе оценили ущерб от атаки ВСУ

      В Севастополе сработала система ПВО

      В ЕС ужесточат требования к ввозу домашних животных из России

      Бастрыкин поручил дать правовую оценку обвинениям главам ФСБ и Росгвардии

      Захарова назвала безумной политику западных стран в отношении Грузии

      В Минобороны Украины заявили о вручении повесток только под роспись

      США модернизируют советские БРМ для Польши

      Пропавшую 16-летнюю дочь миллиардера не стала искать полиция. Тогда родители сами взялись за дело и едва не погубили ее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше