Ассанжу разрешили оспорить решение об экстрадиции в США

Ассанж получил разрешение на подачу апелляции на решение об экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил разрешение на подачу апелляции на решение об экстрадиции в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Два судьи Высокого суда Лондона рассказали, что они разрешили Ассанжу обжаловать решение, так как он заявил, что может подвергнуться дискриминации как гражданин иностранного государства.

Адвокат австралийского журналиста Эдвард Фитцджеральд сказал судьям, что им не следует верить заверениям американских прокуроров о том, что Ассанж может рассчитывать на защиту, предусмотренную Первой поправки к конституции США, которая гарантирует свободу слова. Он отметил, что их слова — это «явно недостаточная гарантия».