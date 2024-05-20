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19:55, 20 мая 2024Мир

Байден отреагировал на запрос МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху

Байден назвал возмутительным запрос МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху

Фото: Al Drago / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден отреагировал на запрос Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав это требование возмутительным. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте Белого дома.

«Требование прокурора МУС выдать ордер на арест лидеров Израиля возмутительно. И позвольте мне четко заявить: на что бы ни намекал этот прокурор [МУС Карим Хан], между Израилем и ХАМАС нет знака равенства — никакого», — отметил президент.

Байден добавил, что США всегда будут «стоять на стороне Израиля и противостоять угрозам его безопасности».

20 мая прокурор МУС Карим Хан запросил выдачу ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта.

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      Елизавета Мытарева
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