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12:21, 20 мая 2024Ценности

Ева Лонгория оконфузилась на Каннском кинофестивале из-за разреза платья

Актриса Лонгория случайно показала публике белье на ковровой дорожке в Каннах

Фото: Yara Nardi / Reuters

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория случайно оконфузилась на Каннском кинофестивале из-за откровенного дизайна наряда. Соответствующие кадры публикует The Sun.

49-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» появилась на ковровой дорожке в вечернем платье бирюзового цвета, которое украшали стразы и блестящие камни. Кроме того, наряд был оформлен вырезами в области талии и высоким разрезом, оголяющем ее ногу.

На одном из размещенных кадров видно, что во время спуска с лестницы знаменитость запуталась в платье и неосознанно показала публике нижнее белье.

В апреле одна деталь на фото Евы Лонгории в прозрачном платье смутила фанатов. Артистка позировала на балконе в прозрачном темно-зеленом платье длины макси. При этом сквозь ткань просвечивали стринги знаменитости, которые обнажали ее бедра.

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      Карина Черных
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