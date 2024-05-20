В Великобритании подняли вопрос о ситуации в Харьковской области

В парламенте Великобритании подняли вопрос о ситуации в Харьковской области

Член Палаты общин парламента Великобритании Танманджит Сингх Дхеси поднял вопрос о ситуации в Харьковской области. О том, каким образом Лондон планирует помогать людям, бегущим из Волочанска и других городов рядом с Харьковом, депутат спросил в своем обращении к британскому правительству. «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

«Спросить заместителя министра иностранных дел, предпринимает ли его ведомство шаги по оказанию помощи гражданам, бегущим из (а) Волчанска и (б) других городов вблизи Харькова», — говорилось в тексте его парламентского запроса.

Ответ на вопрос депутата предоставила заместитель главы МИД Великобритании Нусрат Гани. Она подчеркнула, что Лондон «глубоко обеспокоен» ситуацией вокруг Харькова.

«На сегодняшний день мы выделили 357 миллионов фунтов стерлингов на гуманитарную поддержку Украине и региону. (...) Наши партнеры координируют свои усилия с правительством Украины», — сказала Гани, добавив, что Британия продолжает следить за развитием ситуации вокруг Харькова.

Ранее Минобороны сообщило о продвижении подразделений группировки войск «Север» в глубину обороны ВСУ под Харьковом. В ведомстве рассказали о нанесении Российской армией поражения живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное Харьковской области.