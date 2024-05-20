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23:54, 20 мая 2024Мир

В Британии заявили об «угрозе» России для Фолклендских островов

Express: Британии следует опасаться интересов РФ в районе Фолклендских островов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Визит президента России Владимира Путина в Пекин представляет угрозу для стратегически важных для Лондона Фолклендских островов, заявила британская газета Express.

По мнению автора, Соединенному Королевству следует опасаться «растущих интересов» России и Китая в районе Фолклендских островов. Он считает, что Москва имеет стратегию, которая «несет риски» для важных владений Лондона в Атлантическом океане.

«Великобритании сделали пугающее предупреждение по поводу Фолклендских островов, поскольку интересы в этом регионе растут», — подчеркнул он. Политолог Степан Степаненко в комментарии изданию призвал помешать РФ защитить свои геополитические интересы в мире. По его мнению, для этого Лондон должен сосредоточиться на украинском конфликте.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала визит Путина в Китай судьбоносным для мира. По мнению дипломата, отношения двух стран становятся альтернативой действующему положению вещей на мировой арене.

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      Марина Совина
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