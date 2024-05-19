Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:45, 19 мая 2024Мир

Визит Путина в Китай назвали судьбоносным для мира

Захарова назвала визит Путина в Китай судьбоносным для мира
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит президента страны Владимира Путина в КНР. Об этом она высказалась в эфире телеканала ТВЦ.

Захарова подчеркнула, что поездка Путина в Китай является перспективой на будущее. «Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», — отметила она.

Материалы по теме:
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля 2022
«Наше будущее туманно» Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
«Наше будущее туманно»Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
4 октября 2022

По мнению дипломата, отношения двух стран становятся альтернативой действующему положению вещей на мировой арене. Подобным поездкам предшествует огромный труд министерств иностранных дел, правительств и других людей, понимающих стратегию взаимодействия Москвы и Пекина.

Российский президент прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

      Трамп пообещал убрать из американского правительства разжигателей войны

      В Ленинградской области раздались взрывы

      Визит Путина в Китай назвали судьбоносным для мира

      В Петербурге ликвидировали открытое горение в цехе с полиэтиленом

      Жест на встрече Путина и Си Цзиньпина испугал Вашингтон

      В США оценили встречу Путина и Си Цзиньпина

      В Севастополе отразили ракетную атаку. В городе находят упавшие осколки и мини-бомбы

      В США заявили о неспособности Трампа договориться с Россией

      Минсельхоз исключил дефицит кисломолочной продукции в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше