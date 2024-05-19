Визит Путина в Китай назвали судьбоносным для мира

Захарова назвала визит Путина в Китай судьбоносным для мира

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит президента страны Владимира Путина в КНР. Об этом она высказалась в эфире телеканала ТВЦ.

Захарова подчеркнула, что поездка Путина в Китай является перспективой на будущее. «Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», — отметила она.

По мнению дипломата, отношения двух стран становятся альтернативой действующему положению вещей на мировой арене. Подобным поездкам предшествует огромный труд министерств иностранных дел, правительств и других людей, понимающих стратегию взаимодействия Москвы и Пекина.

Российский президент прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания.