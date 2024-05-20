Люся Чеботина станцевала в откровенном платье без бюстгальтера
Российская певица Люся Чеботина станцевала на камеру в откровенном образе, анонсируя песню. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
В размещенном ролике 27-летняя знаменитость предстала напротив зеркала в ванной комнате в блестящем белом платье длины мини с глубоким декольте. При этом исполнительница отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя оголенную грудь.
Кроме того, она распустила длинные волосы оттенка блонд и нанесла макияж с ярко-красной помадой.
В декабре 2023 года Чеботина похвасталась купленными на свои деньги роскошными подарками. Певица разместила снимки, на которых она позировала в комбинезоне с бахромой и разноцветной шубе люксового бренда Louis Vuitton.