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19:41, 20 мая 2024Ценности

Люся Чеботина станцевала в откровенном платье без бюстгальтера

Певица Люся Чеботина станцевала на камеру в белом платье с глубоким декольте

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российская певица Люся Чеботина станцевала на камеру в откровенном образе, анонсируя песню. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 27-летняя знаменитость предстала напротив зеркала в ванной комнате в блестящем белом платье длины мини с глубоким декольте. При этом исполнительница отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя оголенную грудь.

Кроме того, она распустила длинные волосы оттенка блонд и нанесла макияж с ярко-красной помадой.

В декабре 2023 года Чеботина похвасталась купленными на свои деньги роскошными подарками. Певица разместила снимки, на которых она позировала в комбинезоне с бахромой и разноцветной шубе люксового бренда Louis Vuitton.

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      Екатерина Ештокина
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