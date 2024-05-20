Медведев высказался о капитуляции Украины

Медведев заявил, что капитулировать может любой глава Украины

Акт о капитуляции Украины может подписать как президент республики Владимир Зеленский, так и любой его преемник. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

«Хотя он, как и любой его преемник (хотя о юридическом преемстве говорить тут не приходится), может выступить стороной, которая подпишет акт о безоговорочной капитуляции», — сказал он.

По его словам, Зеленский — «военный преступник», а потеря им легитимности ничего не меняет. Медведев отметил, что «у преступного режима нет и не может быть правомочного правителя».

Ранее политик заявил, что украинский глава должен быть арестован и предан суду, либо ликвидирован, как террорист. Медведев также подчеркнул, что именно такая участь постигла Степана Бандеру — «духовного учителя» Зеленского.