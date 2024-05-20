Медведев заявил о необходимости ликвидации или ареста Зеленского

Медведев: Зеленский должен быть либо ликвидирован, либо отдан под суд

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть арестован и предан суду, либо ликвидирован, как террорист. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Он должен быть пойман и предан суду за преступления против граждан России и украинцев. При невозможности доставки такого преступника должны применяться правила, практикуемые для террористов», — заявил политик.

Он также заявил, что именно такая участь постигла Степана Бандеру — «духовного учителя» Зеленского.

Ранее Медведев заявил, что Зеленский узурпировал власть на Украине. По его словам, он плюнул на конституцию своей страны и прикрылся декларацией Верховной Рады об отмене президентских выборов в военное время.