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15:59, 20 мая 2024Бывший СССР

Медведев заявил о необходимости ликвидации или ареста Зеленского

Медведев: Зеленский должен быть либо ликвидирован, либо отдан под суд

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть арестован и предан суду, либо ликвидирован, как террорист. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Он должен быть пойман и предан суду за преступления против граждан России и украинцев. При невозможности доставки такого преступника должны применяться правила, практикуемые для террористов», — заявил политик.

Он также заявил, что именно такая участь постигла Степана Бандеру — «духовного учителя» Зеленского.

Ранее Медведев заявил, что Зеленский узурпировал власть на Украине. По его словам, он плюнул на конституцию своей страны и прикрылся декларацией Верховной Рады об отмене президентских выборов в военное время.

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      Илья Таксюр
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