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17:45, 20 мая 2024Наука и техника

Мощность сбитой под Луганском французской ракеты оценили

Военный эксперт Дандыкин назвал сложной целью французскую ракету SCALP
СюжетРабота систем ПВО:

Кадр: Telegram-канал «МЛНР LIVE»

Используемая Вооруженными силами Украины (ВСУ) французская ракета SCALP является достаточно мощной, кроме того, уничтожить ее непросто, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это оперативно-тактическая ракета дальностью до 300 километров. Сбить ее непросто: она идет на низких высотах, меняет направление. С ней работать даже тяжелее, чем с американскими баллистическими ракетами, — заметил военный эксперт. — Они использовались, в частности, при нападении на Крым, Севастополь».

Российским военным, по словам Дандыкина, удалось справиться с непростой задачей: они научились уничтожать SCALP. Но это оружие все равно представляет опасность из-за большого объема взрывчатки, который несет на себе ракета.

«Это очень сложная цель для ПВО. Но, даже когда мы сбиваем эти ракеты, летят осколки, что тоже опасно. В основном, ВСУ стараются беречь, накапливать эти ракеты, чаще применяя американские баллистические», — добавил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в небе над пригородом Луганска французскую ракету. На видео попал момент сбития силами ПВО ракеты SCALP, за которым последовал взрыв с появлением огня и большого количества дыма в воздухе.

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