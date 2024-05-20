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13:22, 20 мая 2024Бывший СССР

Момент сбития французской ракеты ВСУ под Луганском попал на видео

Момент сбития французской ракеты ВСУ SCALP в пригороде Луганска попал на видео

Российские военные уничтожили в небе над пригородом Луганска французскую ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с работой системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

На видео попал момент сбития российскими силами ПВО французской ракеты SCALP. За этим последовал взрыв с появлением огня и большого количества дыма в воздухе.

«Можно заметить подрыв тандемной (сдвоенной) боевой части», — отмечается в публикации.

Утром 20 мая ВСУ нанесли ракетный удар по жилому кварталу поселка Юбилейный в Луганске. В результате начался пожар. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что для атаки города украинские военные применили западное вооружение.

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Позднее появились подробности удара по окрестностям Луганска. В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ французской ракеты.

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      Екатерина Грищенко
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